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Португальский журналист — о Роналду: «Он как мешок, не защищается и не бежит»

Мария Гусева
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Португальский журналист издания Record Sports Daily Флавио Микель Силва поделился эмоциями от победы сборной Португалии над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Все в шоке! Никто не ожидал такого результата от Португалии. Швейцария провела большой матч против Бразилии, а в недавнем очном поединке их было очень трудно обыграть, — цитирует Sport24 Силву. — Этот удивительный гол Гонсалу Рамуша, который сделал счет 1:0 и стал королем по итогу этой встречи. Все были счастливы, потому что играли в коллективный футбол, как одно целое, без игрока, который следит исключительно за своими индивидуальными рекордами».

Также журналист поделился мнением о форварде португальской сборной Криштиану Роналду.

«Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера», — добавил он.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет против сборной Марокко. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Источник: Sport24
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
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