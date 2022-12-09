Полузащитник «Урала» Мишкич: «Игра Ловрена показывает, что в России высокий уровень футбола»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал игру защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена против Бразилии (1:1, 4:2 — по пен.) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

33-летний хорват также выступает за «Зенит» и остался единственным представителем РПЛ на ЧМ-2022. Ранее еще одним игроком из чемпионата России на турнире был камерунский нападающий Муми Нгамале из «Динамо», но его команда заняла третье место в группе G и покинула турнир.

«Надеюсь, что Ловрен продлит свой контракт с «Зенитом». Он сейчас показал, какой крутой и сумасшедший футболист. Он — лидер на поле, все увидели, какой это классный футболист. Он — один из лучших футболистов в мире. Его игра показывает, что в России высокий уровень футбола, ведь человек — капитан «Зенита». Жаль, конечно, что «Зенит» не играет сейчас в Европе. Тогда бы все увидели, что есть качественные игроки и команды в России. Надеюсь, что скоро все вернется в нормальную ситуацию», — приводит слова Мишкича Metaratings.ru.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.