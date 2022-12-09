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9 декабря, 23:41

Полузащитник «Урала» Мишкич: «Игра Ловрена показывает, что в России высокий уровень футбола»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал игру защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена против Бразилии (1:1, 4:2 — по пен.) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

33-летний хорват также выступает за «Зенит» и остался единственным представителем РПЛ на ЧМ-2022. Ранее еще одним игроком из чемпионата России на турнире был камерунский нападающий Муми Нгамале из «Динамо», но его команда заняла третье место в группе G и покинула турнир.

«Надеюсь, что Ловрен продлит свой контракт с «Зенитом». Он сейчас показал, какой крутой и сумасшедший футболист. Он — лидер на поле, все увидели, какой это классный футболист. Он — один из лучших футболистов в мире. Его игра показывает, что в России высокий уровень футбола, ведь человек — капитан «Зенита». Жаль, конечно, что «Зенит» не играет сейчас в Европе. Тогда бы все увидели, что есть качественные игроки и команды в России. Надеюсь, что скоро все вернется в нормальную ситуацию», — приводит слова Мишкича Metaratings.ru.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishkich-lovren-odin-iz-luchshikh-futbolistov-v-mire-ego-igra-pokazyvaet-uroven-futbola-v-rossii-1435787/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 1
Аргентина 2
2-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
0
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