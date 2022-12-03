Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:07

Вальверде о вылете Уругвая из ЧМ-2022: «Разочаровывает, что не смогли принести радость нашей стране»

Вальверде рассказал об эмоциях в раздевалке сборной Уругвая после вылета из ЧМ-2022
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Уругвая и «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал вылет с чемпионата мира-2022.

В последнем матче группового турнира Уругвай обыграл Гану (2:0).

«В раздевалке очень печально. Мы благодарим болельщиков за их поддержку, и нам невероятно грустно, потому что эта команда с великолепными футболистами, тренерами и персоналом могла много сделать на этом турнире. Теперь пришло время побыть с семьями, которые всегда нас поддерживают. Разочаровывает, что мы не смогли принести радость нашей стране.

Я не буду говорить о судье. Чего не хватило, чтобы пройти дальше? Гола. В третьем матче мы добились того, чего хотели, но потерпели неудачу в предыдущих играх», — цитирует Вальверде Marca.

Португалия заняла первое место в группе Н (6 очков) и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборные Кореи и Уругвая набрали по 4 очка, но корейцы вышли в 1/8 финала по дополнительным показателям.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уругвая по футболу
0
Читайте также
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Уго Санчес уверен, что сборная Испании намеренно проиграла Японии на ЧМ-2022
Семин отреагировал на выход Южной Кореи и Японии в плей-офф ЧМ-2022
Гаэль Ондуа обменялся футболкой с Неймаром: «Я офигел»
«Джака обругал матерей сербов». Мировые СМИ — о новых провокациях этнического албанца на ЧМ
Защитник «Лилля» Исмаили считает, что победителем ЧМ-2022 станет Бразилия
Райс уверен, что Рэшфорд может выиграть «Золотую бутсу» ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уго Санчес уверен, что сборная Испании намеренно проиграла Японии на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости