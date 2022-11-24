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Бруну Фернандеш: «Считаю, что пенальти на Роналду был. Конечно, игроки сборной Ганы будут говорить иначе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш подвел итоги матча ЧМ-2022 против Ганы (3:2).

«Мы привыкли к тому, что победы даются с большим трудом. Мы оставляем всех себя на поле ради этого. Самое важное, что взяли три очка. Так что старт неплохой.

Считаю, что пенальти на Криштиану Роналду был. Но, конечно, игроки сборной Ганы будут говорить иначе.

К тому же был момент, когда судья мог показать игроку соперников красную карточку», — цитирует Бруну Фернандеша A Bola.

Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира. Первым является Жозе Торриш, который сделал это в игре против Бразилии (3:1) в 1966 году.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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Бразилия 0
Сербия 0
2-й тайм

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

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Гана 2
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ТБ 2.5

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Бруну Фернандеш
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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