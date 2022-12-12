Пашалич: «Надеюсь, мы повторим свое достижение и спустя четыре года снова будем в финале чемпионата мира»

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич заявил, что выход в полуфинал ЧМ-2022 не стал для него неожиданностью.

«Четыре года назад, во время ЧМ-2018, я мечтал быть частью этого. Мало кто мог ожидать, что на следующем чемпионате мира это повторится. Но мы снова среди четырех лучших команд планеты. Это невероятный успех, но останавливаться на достигнутом мы не собираемся.

Мы проиграли только один матч из последних двадцати и только один из двенадцати — на чемпионатах мира, и это невероятный успех. Я надеюсь, что во вторник мы повторим свое достижение и спустя четыре года снова будем в финале чемпионата мира», — приводит слова Пашалича Vecernji list.

Сборная Хорватии сыграет с командой Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022 во вторник, 13 декабря. Начало матча — 22.00 (мск).

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия