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12 декабря, 18:18

Пашалич: «Надеюсь, мы повторим свое достижение и спустя четыре года снова будем в финале чемпионата мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич заявил, что выход в полуфинал ЧМ-2022 не стал для него неожиданностью.

«Четыре года назад, во время ЧМ-2018, я мечтал быть частью этого. Мало кто мог ожидать, что на следующем чемпионате мира это повторится. Но мы снова среди четырех лучших команд планеты. Это невероятный успех, но останавливаться на достигнутом мы не собираемся.

Мы проиграли только один матч из последних двадцати и только один из двенадцати — на чемпионатах мира, и это невероятный успех. Я надеюсь, что во вторник мы повторим свое достижение и спустя четыре года снова будем в финале чемпионата мира», — приводит слова Пашалича Vecernji list.

Сборная Хорватии сыграет с командой Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022 во вторник, 13 декабря. Начало матча — 22.00 (мск).

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия
 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Марио Пашалич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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