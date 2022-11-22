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Сегодня, 09:37

Мусиала о том, что его сравнивают с Месси: «Это огромная гордость»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии и «Баварии» Джамал Мусиала отреагировал на сравнение с нападающим сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Сравнения с Лео — это для меня огромная гордость. Месси всю карьеру выступает на высочайшем уровне. Мне очень сложно сравнивать себя с ним. Хочу сосредоточиться на том, чтобы сделать себя еще лучше», — цитирует хавбека Bayern & Germany.

В текущем сезоне Мусиала провел 22 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

19-летний игрок отправился на чемпионат мира — 2022 в составе сборной Германии. По итогам жеребьевки немцы попали в группу Е с Японией, Коста-Рикой и Испанией. В первом матче команда встретится с японцами завтра, 23 ноября (16.00 мск).

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
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