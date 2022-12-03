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Киммих: «Германии не удавалось стабильно показывать качественную игру на ЧМ-2022»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих высказался о выступлении команды на групповой стадии ЧМ-2022.

«Нам не удавалось стабильно показывать качественную игру на поле. Мне понадобится время, чтобы все проанализировать, обработать и извлечь из этого правильные уроки. Самое позднее через четыре недели мы снова пойдем в атаку, потому что сдаваться ни в коем случае нельзя!» — написал Киммих в своих соцсетях.

На групповой стадии ЧМ-2022 немцы обыграли Коста-Рику (4:2), сырали вничью с Испанией (1:1) и проиграли Японии (1:2).

Сборные Германии и Испании набрали по 4 очка, но испанцы заняли второе место в группе E благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Немцы стали третьими и завершили участие в ЧМ-2022 в Катаре.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Джошуа Киммих
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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