Кудус сравнил матчи с Кореей и Португалией

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус после победы над Кореей (3:2) в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира-2022 отметил, что победа важнее личных наград. В этой игре он оформил дубль и был признан лучшим игроком.

«Приятно быть признанным лучшим игроком матча, но еще приятнее получить три победных очка. Вся команда играла хорошо, настроение было хорошее, как и в матче против Португалии», — приводит L'Equipe Кудуса.

Гана набрала 3 очка и занимает второе место в группе H, Южная Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко). В заключительном туре группового этапа корейцы встретятся с Португалией, а ганцы — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 по московскому времени.