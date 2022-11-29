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Сегодня, 03:42

Кудус сравнил матчи с Кореей и Португалией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус после победы над Кореей (3:2) в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира-2022 отметил, что победа важнее личных наград. В этой игре он оформил дубль и был признан лучшим игроком.

«Приятно быть признанным лучшим игроком матча, но еще приятнее получить три победных очка. Вся команда играла хорошо, настроение было хорошее, как и в матче против Португалии», — приводит L'Equipe Кудуса.

Гана набрала 3 очка и занимает второе место в группе H, Южная Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко). В заключительном туре группового этапа корейцы встретятся с Португалией, а ганцы — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 по московскому времени.

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