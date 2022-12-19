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19 декабря, 23:36

Видаль подколол Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022: «Учитесь у южноамериканцев»

Мария Гусева
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Полузащитник «Фламенго» и сборной Чили Артуро Видаль отреагировал на победу национальной команды Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Учитесь у тех, кто изобрел футбол, — у южноамериканцев» — написал Видаль в социальной сети, выложив фотографию с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. В мае 23-летний француз заявил, что в Южной Америке футбол не так развит, как в Европе.

В финале ЧМ-2022 национальная команда Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Артуро Видаль
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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