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Каземиро — о критиках Неймара: «Стыдно, что люди желают другим зла»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро осудил людей, которые радуют травме нападающего Неймара.

«Стыдно, что люди желают другим зла. Я думаю, что образование начинается с пеленок. Лично мне грустно, потому что Неймар этого не заслуживает. Он человек, который много и часто помогает другим», — цитирует Каземиро Goal.

Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение голеностопа в матче против Сербии (2:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Из-за травмы он пропустил игру против Швейцарии, также форвард не сыграет с Камеруном.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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