Каземиро — о критиках Неймара: «Стыдно, что люди желают другим зла»

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро осудил людей, которые радуют травме нападающего Неймара.

«Стыдно, что люди желают другим зла. Я думаю, что образование начинается с пеленок. Лично мне грустно, потому что Неймар этого не заслуживает. Он человек, который много и часто помогает другим», — цитирует Каземиро Goal.

Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение голеностопа в матче против Сербии (2:0) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Из-за травмы он пропустил игру против Швейцарии, также форвард не сыграет с Камеруном.