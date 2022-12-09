Полузащитник сборной Аргентины Макаллистер признался, что стесняется разговаривать с Месси

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер признался, что стесняется разговаривать с Лионелем Месси на ЧМ-2022.

«Я играл в футбол буквально с рождения. В семье все было связано с футболом, мы постоянно смотрели матчи и обсуждали их. Моими ориентирами были Хуан Роман Рикельме, потому что я болел за «Бока Хуниорс». Также мне нравились Пабло Аймар и, конечно же, Лионель Месси, он настоящий герой.

Играть вместе с Лионелем — это мечта. С первой же секунды это было невероятно. Если честно, за пределами поля я не очень много говорю с Месси, потому что я очень скромный и не хочу его доставать. Он очень приятный и спокойный, у него отличные отношения со всеми в сборной. Здорово, что он с нами, что он аргентинец. Надеюсь, этот чемпионат мира не станет для него последним в карьере», — приводит Sky Sports слова Макаллистера.

На ЧМ-2022 Макаллистер принял участие в 2 играх и забил 1 гол. 23-летний футболист проводит дебютный чемпионат мира в карьере, 35-летний Месси выступает на мировом первенстве в пятый раз.

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, в котором сыграет против Нидерландов. Матч состоится сегодня, 9 декабря, и начнется в 22.00 (мск).