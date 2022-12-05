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Сегодня, 08:33

Беллингем — самый молодой автор голевой передачи в истории сборной Англии на чемпионатах мира

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отдал голевую передачу в матче против Сенегала (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Хавбек стал самым молодым автором ассиста в истории «Трех львов» на чемпионатах мира с 1966 года (когда стала собираться подобная статистика).

После гола в ворота Ирана (6:2) в групповом турнире ЧМ-2022 он стал первым игроком, родившимся после 2000 года, забившим на чемпионате мира.

В четвертьфинале ЧМ-2022 команда Англии сыграет с Францией. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Джуд Беллингем
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