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Сегодня, 12:05

Полузащитник «Краснодара» Крыховяк назвал тренера, который должен возглавить сборную Польши

Гжегож Крыховяк заявил, что сборную Польши должен возглавить Адам Навалка
Виктория Кравченко

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о том, кто должен возглавить сборную Польши.

«Решать, кто должен возглавить сборную, должен президент Польского футбольного союза. Но у меня есть мнение по этому поводу. До матча с Россией осталось не так много времени. Назначение нового тренера будет ключевым моментом. Важно, чтобы тренер успел освоиться в команде. Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Но это только мое мнение, я не принимаю решений. Знаком ли я с Шевченко? Нет, мы совсем не знакомы», — цитирует Крыховяка interia.pl.

Сообщалось, что команду в скором времени возглавит экс-тренер сборной Украины и команды «Дженоа» Андрей Шевченко.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Источник: https://www.interia.pl/
Андрей Шевченко
Гжегож Крыховяк
Сборная Польши по футболу
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