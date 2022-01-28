Полузащитник «Краснодара» Крыховяк назвал тренера, который должен возглавить сборную Польши

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о том, кто должен возглавить сборную Польши.

«Решать, кто должен возглавить сборную, должен президент Польского футбольного союза. Но у меня есть мнение по этому поводу. До матча с Россией осталось не так много времени. Назначение нового тренера будет ключевым моментом. Важно, чтобы тренер успел освоиться в команде. Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Но это только мое мнение, я не принимаю решений. Знаком ли я с Шевченко? Нет, мы совсем не знакомы», — цитирует Крыховяка interia.pl.

Сообщалось, что команду в скором времени возглавит экс-тренер сборной Украины и команды «Дженоа» Андрей Шевченко.