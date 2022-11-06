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Сегодня, 17:07

Полузащитник ЦСКА Зделар: «Если не получу вызов в сборную, не поеду в Катар. Я поеду в Сербию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил свои шансы на попадание в состав сборной Сербии на ЧМ-2022.

— Если не получу вызов в сборную, не поеду в Катар. Я поеду в Сербию. Я давно не был дома, соскучился по семье, по родным. Но буду всем сердцем болеть за Сербию на чемпионате мира в Катаре, — заявил Зделар.

— Какие у тебя отношения со Сборной Сербии? Может, общаешься с тренерами?

— Я очень рад, что играю в таком большом клубе. Лично не знаком с тренером, но буду выкладываться по максимуму. Надеюсь, что тренерский штаб заметит и что он вообще следит за нашей игрой здесь.

— Почему решили принять участие в «Бумбатле»?

— Я очень рад, что оказался здесь, что принимаю участие в этой акции, потому что она важна для наших детей, нашего будущего. То, что меня приятно удивило в России — то, что здесь очень много парков.

— Когда-нибудь принимал участие в подобном?

— Да, принимал участие, когда играл еще за белградский ОФК. Тогда мы делали что-то подобное.

— Есть ли какие-то эко-привычки?

— Учитывая то, чем мы занимаемся, мы как спортсмены, должны вести здоровый образ жизни. Поэтому я надеюсь, что люди последуют нашему примеру и все будет лучше.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Сербии волей жребия попала в группе G, где ее соперниками будут команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на турнире сербы проведут 24 ноября с бразильцами.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

17%

1.74
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
Саша Зделар
1
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