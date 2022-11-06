Полузащитник ЦСКА Зделар: «Если не получу вызов в сборную, не поеду в Катар. Я поеду в Сербию»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил свои шансы на попадание в состав сборной Сербии на ЧМ-2022.

— Если не получу вызов в сборную, не поеду в Катар. Я поеду в Сербию. Я давно не был дома, соскучился по семье, по родным. Но буду всем сердцем болеть за Сербию на чемпионате мира в Катаре, — заявил Зделар.

— Какие у тебя отношения со Сборной Сербии? Может, общаешься с тренерами?

— Я очень рад, что играю в таком большом клубе. Лично не знаком с тренером, но буду выкладываться по максимуму. Надеюсь, что тренерский штаб заметит и что он вообще следит за нашей игрой здесь.

— Почему решили принять участие в «Бумбатле»?

— Я очень рад, что оказался здесь, что принимаю участие в этой акции, потому что она важна для наших детей, нашего будущего. То, что меня приятно удивило в России — то, что здесь очень много парков.

— Когда-нибудь принимал участие в подобном?

— Да, принимал участие, когда играл еще за белградский ОФК. Тогда мы делали что-то подобное.

— Есть ли какие-то эко-привычки?

— Учитывая то, чем мы занимаемся, мы как спортсмены, должны вести здоровый образ жизни. Поэтому я надеюсь, что люди последуют нашему примеру и все будет лучше.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Сербии волей жребия попала в группе G, где ее соперниками будут команды Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Свой первый матч на турнире сербы проведут 24 ноября с бразильцами.