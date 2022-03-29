Сборная Польши обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира-2022

Сборная Польши дома обыграла Швецию в финале стыковых матчей чемпионата мира-2022.

Встреча на стадионе «Шленск» (Польша) завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 49-й минуте матча забил Роберт Левандовски с пенальти. Йеспер Карлстрем в штрафной зоне толкнул в спину Гжегожа Крыховяка, поэтому судья назначил 11-метровый удар.

На 73-й минуте второй гол забил Петр Зелиньский.

Сборная Польши вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, сыграв только один стыковой матч.

Изначально 24 марта поляки должны были играть в полуфинале отбора с командой России, однако сборная была отстранена от турнира по политическим причинам.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 апреля 2022 года и пройдет в столице Катара — Дохе.