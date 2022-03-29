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29 марта, 23:44

Сборная Польши обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Польша — Швеция — 2:0.
Фото Reuters

Сборная Польши дома обыграла Швецию в финале стыковых матчей чемпионата мира-2022.

Встреча на стадионе «Шленск» (Польша) завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 49-й минуте матча забил Роберт Левандовски с пенальти. Йеспер Карлстрем в штрафной зоне толкнул в спину Гжегожа Крыховяка, поэтому судья назначил 11-метровый удар.

На 73-й минуте второй гол забил Петр Зелиньский.

Сборная Польши вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, сыграв только один стыковой матч.

Изначально 24 марта поляки должны были играть в полуфинале отбора с командой России, однако сборная была отстранена от турнира по политическим причинам.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 1 апреля 2022 года и пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Голы
Левандовски, 49 (1:0), Зелиньски, 73 (2:0)
Польша
Щенсны Кэш Беднарек Глик Берешиньски Гуральски (Крыховяк, 46) Модер Белик Шиманьски Зелиньски (Букса, 89) Левандовски
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Даниэльсон (Ибрагимович, 80) Аугустинссон Форсберг Ольссон (Карлссон, 81, Сванберг, 67) Кулушевски Куайзон (Эланга, 68) Исак
Предупреждения
Гуральски 38’, Модер 52’, Левандовски 77’, Белик 81’  -  Исак 81’, Кулушевски 90+2’
Судьи
Орсато (Италия)
Роберт Левандовски
Сборная Польши по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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