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Погба заявил, что сборная Франции больше не является лучшей командой в мире

17:08
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба заявил, что команда больше не является лучшей в мире.

«Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Скучаю по этому времени, мы все скучаем.

Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Обязаны прикладывать больше усилий и вкладывать в игру больше желания, вот и все", — приводит слова Погба Marca.

В последний раз французы одержали победу над Германией (1:0) 15 июня на Евро-2020.

7 сентября команда сыграет против Финляндии в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Начало — в 21:45 по московскому времени. На данный момент сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/world-cup/2021/09/06/61360ad1268e3e794e8b464d.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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