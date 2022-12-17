Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:14

Погба получил разрешение от «Ювентуса» на посещение финала ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил разрешение от клуба на поездку в Катар на финал чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция, сообщает La Repubblica.

По информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил, чтобы Погба присутствовал на финальном матче. Футболист уже получил разрешение от «Ювентуса» и в скором времени отправится в Катар. Отмечается, что француз вернется в Турин на следующий день после завершения мундиаля.

18 декабря национальная команда Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начло — в 18:00 по мск.

Поль Погба
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
1
Читайте также
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Трезеге заявил, что Месси заслужил стать чемпионом мира
Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты страну и жертвует все премиальные
Рамос обратился к Хакими после поражения в полуфинале ЧМ-2022
Защитник сборной Хорватии Гвардиол: «Однажды я смогу рассказать детям, что оборонялся против Месси»
Леброн Джеймс ждет отличный футбол в финале ЧМ-2022
Сунесс заявил, что Мбаппе должен играть решающую роль во всех матчах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диалло о Мбаппе: «Для него Роналду — это все. Он будет час спорить с вами, если спросите, кто лучше: Криштиану или Месси»

Леброн Джеймс ждет отличный футбол в финале ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости