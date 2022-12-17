Погба получил разрешение от «Ювентуса» на посещение финала ЧМ-2022

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил разрешение от клуба на поездку в Катар на финал чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция, сообщает La Repubblica.

По информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил, чтобы Погба присутствовал на финальном матче. Футболист уже получил разрешение от «Ювентуса» и в скором времени отправится в Катар. Отмечается, что француз вернется в Турин на следующий день после завершения мундиаля.

18 декабря национальная команда Аргентины сыграет с Францией в финале чемпионата мира в Катаре. Начло — в 18:00 по мск.