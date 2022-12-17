Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 10:43

Жуков — о финале ЧМ-2022: «По составу французы посильнее. Но у Аргентины есть Месси — это уравнивает шансы»

Жуков поделился мнением о финале ЧМ-2022
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Почетный президент ОКР Александр Жуков поделился с «СЭ» ожиданиями от финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.

«Финальный матч чемпионата мира — это событие, к которому всегда привлечено внимание, одно из самых главных спортивных событий во всем мире. А здесь еще и финал, о котором многие мечтали. Встречаются действующий чемпион и, наверно, лучшая команда на сегодняшний день, сборная Франции и сборная Аргентины. Думаю, что большая часть болельщиков болеет персонально за Месси, они мечтают, чтобы Месси на вершине, может быть, на закате своей карьеры с учетом возраста выиграл звание чемпиона мира.

Думаю, что матч будет очень интересным, с любой точки зрения. Встречаются две лучшие команды мира и один из лучших игроков в истории футбола этому придает особый интерес. Думаю, что шансы примерно равны, но по составу французы посильнее. Однако с учетом того, что у Аргентины есть Месси, это уравнивает их шансы», — сказал Жуков «СЭ».

Матч Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы были сильнее Марокко (2:0).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Александр Жуков
0
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Трезеге заявил, что Месси заслужил стать чемпионом мира
Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты страну и жертвует все премиальные
Рамос обратился к Хакими после поражения в полуфинале ЧМ-2022
Защитник сборной Хорватии Гвардиол: «Однажды я смогу рассказать детям, что оборонялся против Месси»
Леброн Джеймс ждет отличный футбол в финале ЧМ-2022
Погба получил разрешение от «Ювентуса» на посещение финала ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб посетил игроков сборной Марокко перед матчем с Хорватией на ЧМ-2022

Сунесс заявил, что Мбаппе должен играть решающую роль во всех матчах
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости