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Сегодня, 16:19

Петржела считает, что Дзюба закрыл себе дорогу в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Артем Дзюба не был бы вызван в сборную России, если бы команда попала на чемпионат мира в Катаре.

«Думаю, если бы сборная России попала на чемпионат мира-2022, Карпин не вызвал бы Дзюбу. Во-первых, Артем почти не играл в Турции, сейчас он без клуба. Во-вторых, Дзюба сам закрыл себе дорогу в сборную — он несколько раз отказался приезжать на сборы. Не думаю, что Карпину в принципе нужен нападающий типа Дзюбы, Валерий пытается играть в другой футбол. Мне кажется, он бы вызвал более молодого и скоростного форварда вместо Дзюбы», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Чемпионат мира по футболу начался 20 ноября и продлится до 18 декабря. Российская команда была отстранена от участия в первенстве планеты из-за ситуации на Украине.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-karpin-ne-vy-zval-by-dzyubu-na-chm-2022-artem-zakry-l-sebe-dorogu-v-sbornuyu/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
Сборная России по футболу
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