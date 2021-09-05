Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Петраков о ничьей со сборной Франции: «У Украины еще есть шансы, мы в игре»

02:27
Теги:

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Хочу поблагодарить ребят за эту игру и эту ничью. У нас еще есть шансы. Мы в игре. После матча с Казахстаном мы провели с игроками собрание. Поговорили. Сказал Караваеву, чтобы он не переживал. Он столько сыграл за сборную. Нужно двигаться дальше. Там была череда ошибок. Забарный проиграл борьбу на втором этаже, а Караваев проскочил.

Я очень переживал, но опытные ребята меня приняли. Ярмоленко и Пятов мне помогли. Искренне им благодарен. Также хочу поблагодарить тренерский штаб Шевченко и итальянцев за то, что они сделали за пять лет. Выйти из группы — моя мечта. Будет неинтересно, если я не попаду на ЧМ в Катаре. Говорю об этом ребятам», — приводит слова Петракова официальный сайт УЕФА.

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Украина забила чудо-гол Франции, но не смогла победить чемпионов мира. Хорватия не отстает от России
Подруга подозреваемого в насилии над девушкой в гараже: Подстроено
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Песков посочувствовал поправившему Путина в беседе о Северной войне школьнику
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд