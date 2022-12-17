Перишич уступает только Месси по количеству голевых действий на последних трех ЧМ

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич отметился голевой передачей в матче за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Марокко.

Перишич поучаствовал в 11 голах на последних трех чемпионатах мира (6 голов и 5 передач), больше голевых действий на последних трех ЧМ только у лидера сборной Аргетины Лионеля Месси (16).

Топ-5 по результативным действиям на ЧМ-2014, 2018 и 2022

1. Лионель Месси, Аргентина — 16 (10 голов + 6 передач)

2. Иван Перишич, Хорватия — 11 (6+5)

3. Неймар, Бразилия — 11 (8+3)

4. Килиан Мбаппе, Франция — 11 (9+2)

5. Харри Кейн, Англия — 11 (8+3)