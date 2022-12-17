Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:29

Перишич уступает только Месси по количеству голевых действий на последних трех ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич отметился голевой передачей в матче за 3-е место на ЧМ-2022 против команды Марокко.

Перишич поучаствовал в 11 голах на последних трех чемпионатах мира (6 голов и 5 передач), больше голевых действий на последних трех ЧМ только у лидера сборной Аргетины Лионеля Месси (16).

Топ-5 по результативным действиям на ЧМ-2014, 2018 и 2022

1. Лионель Месси, Аргентина — 16 (10 голов + 6 передач)

2. Иван Перишич, Хорватия — 11 (6+5)

3. Неймар, Бразилия — 11 (8+3)

4. Килиан Мбаппе, Франция — 11 (9+2)

5. Харри Кейн, Англия — 11 (8+3)

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
Гарри Кейн
Иван Перишич
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики
Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Хорватия обыграла Марокко и взяла бронзу ЧМ-2022. Онлайн-трансляция матча за 3-е место
Хорватия победила Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022
Почеттино рассказал, в чем заключается разница между Месси и Мбаппе
Крамарич получил травму в матче против Марокко и покинул поле в слезах
Кучаев назвал хорвата Ливаковича лучшим голкипером ЧМ-2022
Колосков признался, что больше всех на ЧМ-2022 его удивила сборная Марокко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам — о тактике Франции на матч против Аргентины: «Нужно быть готовыми к любой ситуации»

Хорватия — Марокко: Оршич вывел хорватов вперед
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости