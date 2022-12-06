Пеле о победе сборной Бразилии: «Они сделали мой день полным счастья»

Легендарный футболист Пеле прокомментировал победу сборной Бразилии в 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022 против Кореи (4:1).

«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день полным счастья», — приводит слова Пеле Globo Esporte.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. Бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря и начнется в 18.00 мск.