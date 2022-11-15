Педри заявил, что собирается побриться налысо в случае победы Испании на ЧМ-2022

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри заявил, что готов побриться налысо в случае победы своей национальной команды на ЧМ-2022.

«Если мы выиграем турнир, я попрошу нашего парикмахера побрить меня налысо или сделать что-то еще. У нас очень молодая команда, мы хотим победить. Это видно на поле в каждом матче. Кто-то считает, что молодость сборной Испании — это минус, но я считаю, что это, наоборот, пойдет нам на пользу», — приводит Goal слова Педри.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Испании по итогам жеребьевки попала в группу E с командами Германии, Коста-Рики и Японии.

Испанцы проведут первый матч в турнире 23 ноября против Коста-Рики. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.