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Паулу Соуза доволен ничьей с Англией

02:56

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза после ничьей с Англией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что поляки неплохо защищались. Польская команда сравняла счет на 90+2-й минуте.

«Второй тайм был для нас сложным, Англия вышла на очень высокий уровень интенсивности. Мы неплохо защищались. Знали, что прессинг англичан может вызвать массу проблем. Менталитет этой команды постоянно развивается, растет, и мы все больше осознаем свою силу», — цитирует пресс-служба УЕФА Соузу.

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Евгений Козинов все материалы автора

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