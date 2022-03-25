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Сегодня, 04:34

Эквадор и Уругвай вышли на чемпионат мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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25 марта. Уругвай — Перу — 1:0. Уругвайцы перед матчем.
Фото Twitter

Сборная Парагвая переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Антонио Оддоне Сарубби».

В составе парагвайской команде голами отметились Мигель Алмирон и Роберт Моралес, а также один мяч в свои ворота забил Пьеро Хинкапи. На последних минутах гостям удалось забить гол престижа — Хорди Кайседо реализовал пенальти.

На 88-й минуте матча сборная Парагвая осталась в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Блас Риверос.

Эквадорцы занимают 3-е место в турнирной таблице и получили путевку в финальную стадию ЧМ-2022. Парагвайцы поднялись на 8-ю строчку, но не сыграют на мундиале.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Antonio Aranda (Сьюдад дель Эсте)
Парагвай
3:1
Эквадор
Голы
Моралес, 9 (1:0), Хинкапье, 45 (2:0), Альмирон, 54 (3:0), Кайседо, 85 (3:1)
Парагвай
Сильва Риверос Бальбуэна Гомес Рохас (Эспинола, 77) Санчес (Флорентин, 77) Риверос Альмирон Кубас (Вильясанти, 66) Моралес (Ромеро, 14) Энкисо
Эквадор
Галиндес Эступиньян Хинкапье Торрес Пресиадо (Ибарра, 46) Мендес (Карселен, 76) Груэсо Кастильо Мена (Кайседо, 76) Валенсия (Эстрада, 58) Рохас (Сармиэнто, 46)
Предупреждения
Альмирон 32’, Риверос 39’, Кубас 43’, Гомес 81’, Вильясанти 90’  -  Валенсия 53’, Торрес 72’
Удаления
Риверос 88’ (вторая ж.к)
Судьи
Валенсуэла (Венесуэла)

В другой встрече сборная Уругвая с минимальным счетом выиграла у Перу — 1:0. Единственный гол забил Джорджиан де Арраскаэта.

Таким образом, перуанцы уже не смогут попасть в первую четверку, поэтому уругвайцы получили путевку на мундиаль.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Centenario (Монтевидео)
Уругвай
1:0
Перу
Голы
Де Арраскаэта, 42 (1:0)
Уругвай
Рочет Оливера Хименес Годин Араухо Де Арраскаэта (Гомес, 84) Вальверде Бентанкур Пеллистри (Суарес, 84) Нуньес (Кавани, 67) Суарес (Торрейра, 76)
Перу
Гальесе Трауко Кальенс Самбрано Адвинкула Тапия Куэва (Калькатерра, 77) Йотун (Гонсалес, 61) Пенья (Флорес, 46) Каррильо (Орменьо, 65) Лападула (Валера, 77)
Предупреждения
Пеллистри 72’, Суарес 76’  - 
Судьи
Даронку (Бразилия)

Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Перу по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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