Эквадор и Уругвай вышли на чемпионат мира-2022

Сборная Парагвая переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Антонио Оддоне Сарубби».

В составе парагвайской команде голами отметились Мигель Алмирон и Роберт Моралес, а также один мяч в свои ворота забил Пьеро Хинкапи. На последних минутах гостям удалось забить гол престижа — Хорди Кайседо реализовал пенальти.

На 88-й минуте матча сборная Парагвая осталась в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Блас Риверос.

Эквадорцы занимают 3-е место в турнирной таблице и получили путевку в финальную стадию ЧМ-2022. Парагвайцы поднялись на 8-ю строчку, но не сыграют на мундиале.

В другой встрече сборная Уругвая с минимальным счетом выиграла у Перу — 1:0. Единственный гол забил Джорджиан де Арраскаэта.

Таким образом, перуанцы уже не смогут попасть в первую четверку, поэтому уругвайцы получили путевку на мундиаль.