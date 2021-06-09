Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Голы Неймара и Пакеты принесли Бразилии победу над Парагваем

05:26
Теги:

Сборная Бразилии выиграла у Парагвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:0). На 4-й минуте встречи нападающий «ПСЖ» Неймар открыл счет. В концовке полузащитник «Лиона» Лукас Пакета забил второй мяч бразильцев.

Бразилия лидирует в турнирной таблице отбора Южной Америки. Парагвай идет на 6-й строчке.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Парагвай — Бразилия — 0:2 (0:1)

Голы: Неймар, 4 (0:1). Лукас Пакета, 90+3 (0:2).

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Рохас (Эспинола, 61), Арсамендия, Альдерете, Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Хименес (Авалос, 61), Вильясанти (О.Ромеро, 73), Ан.Ромеро (Самудио, 80).

Бразилия: Эдерсон, Данилу, Алекс Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Каземиру, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Роберту Фирмину (Дуглас Луис, 73), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 82), Ришарлисон (Эвертон, 82).

Предупреждения: Гомес, 21. Фред, 43. Габриэл Жезус, 76. Барейро, 87. Алонсо, 88. Альдерете, 88.

Судья: Лоустау (Аргентина).

9 июня. Асунсьон. Стадион «Дефенсорес дель Чако».

Читайте также

Чемпион без побед и самая равная группа в истории. Как выйти в плей-офф Евро с третьего места
Дмитрий Орлов подвел итоги выступления сборной России на ЧМ в Риге
Все Евро: от 1960-го до 2016-го. Часть 3 — 80-е
Кафельников в восторге от выступления Павлюченковой на Roland Garros

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд