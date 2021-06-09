Голы Неймара и Пакеты принесли Бразилии победу над Парагваем
Сборная Бразилии выиграла у Парагвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:0). На 4-й минуте встречи нападающий «ПСЖ» Неймар открыл счет. В концовке полузащитник «Лиона» Лукас Пакета забил второй мяч бразильцев.
Бразилия лидирует в турнирной таблице отбора Южной Америки. Парагвай идет на 6-й строчке.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Парагвай — Бразилия — 0:2 (0:1)
Голы: Неймар, 4 (0:1). Лукас Пакета, 90+3 (0:2).
Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Рохас (Эспинола, 61), Арсамендия, Альдерете, Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Хименес (Авалос, 61), Вильясанти (О.Ромеро, 73), Ан.Ромеро (Самудио, 80).
Бразилия: Эдерсон, Данилу, Алекс Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Каземиру, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Роберту Фирмину (Дуглас Луис, 73), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 82), Ришарлисон (Эвертон, 82).
Предупреждения: Гомес, 21. Фред, 43. Габриэл Жезус, 76. Барейро, 87. Алонсо, 88. Альдерете, 88.
Судья: Лоустау (Аргентина).
9 июня. Асунсьон. Стадион «Дефенсорес дель Чако».
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