Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022
Нападающий сборной Аргентины Алехандро Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022.
На одной из тату 34-летнего форварда изображена его игровая футболка, на второй — сейв голкипера Эмилиано Мартинеса в финальном матче против сборной Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). На третьей татуировке изображен Кубок мира с тремя звездами в честь трех побед Аргентины на турнире.
Татуировка Папу Гомеса.
Фото Соцсети
Сборная Аргентины в третий раз в своей истории победила на ЧМ, ранее футболисты становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.
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