Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022

Нападающий сборной Аргентины Алехандро Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022.

На одной из тату 34-летнего форварда изображена его игровая футболка, на второй — сейв голкипера Эмилиано Мартинеса в финальном матче против сборной Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). На третьей татуировке изображен Кубок мира с тремя звездами в честь трех побед Аргентины на турнире.

Татуировка Папу Гомеса. Фото Соцсети

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории победила на ЧМ, ранее футболисты становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.