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Сегодня, 15:44

Пандев рассказал, за счет чего сборная Македонии может обыграть Италию

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Бывший футболист сборной Македонии Горан Пандев считает, что македонцы могут воспользоваться возможным отсутствием Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи в стыковом матче против Италии.

Как отмечает La Gazzetta dello Sport, Кьеллини, вероятно, не сможет сыграть все 90 минут, в то время как Бонуччи выбыл из строя из-за травмы икры.

«Они играют вместе уже много лет, хорошо знают друг друга, и для нас будет большим преимуществом сыграть против Италии без них. Однако есть Алессандро Бастони, у которого впереди большая карьера», — сказал Пандев.

Стыковой матч в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре между сборными Македонии и Италии пройдет завтра, 24 марта (начало — в 22.45). Победитель этой пары сыграет с победителем игры Португалия — Турция.

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