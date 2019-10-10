Отбор ЧМ-2022 в Азии: 10 сухих разгромов в 16 играх

В Азии состоялись матчи 2-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022. Из 16 игр десять завершились сухими разгромами. Последней игрой дня стала победа Саудовской Аравии над Сингапуром — 3:0.

Напомним, что самую крупную победу дня одержал Иран над Камбоджей — 14:0. Хет-трик оформил Сердар Азмун из «Зенита».

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа D

Саудовская Аравия — Сингапур — 3:0 (1:0)