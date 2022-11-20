Основатель «Амкала» поделился ожиданиями от матча Англия — Иран на ЧМ-2022

Основатель клуба медиалиги «Амкал» Герман Попков, известный как Герман Эль-Классико поделился ожиданиями от матча первого тура ЧМ-2022 между Англией и Ираном.

«Думаю, здесь все суперпонятно. Англии по-любому нужно забирать важные три очка, потому что вторые три очка выведут их из группы, а группа у них интересная. Думаю, здесь легкая победа Англии. Конечно, на чемпионате мира легких побед быть не может, но, думаю, англичане обойдутся малой кровью и выиграют со счетом 2:1, 3:1 или 2:0», — приводит VPrognoze слова Попкова.

Матч Англия — Иран состоится в понедельник, 21 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени. Команды играют в группе B вместе с США и Уэльсом.