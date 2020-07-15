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Опубликован календарь матчей чемпионата мира-2022

15:41
Календарь ЧМ-2022.
Календарь ЧМ-2022.
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Впервые в истории турнир пройдет в конце года из-за аномальных погодных условий. Матчи состоятся в семи городах.

21 ноября — 2 декабря 2022 года: матчи группового турнира, по четыре игры в день.

3 — 6 декабря: матчи 1/8 финала
9 — 10 декабря: четвертьфиналы
13 — 14 декабря: полуфиналы

17 декабря — матч за третье место
18 декабря — финал

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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