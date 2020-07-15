Опубликован календарь матчей чемпионата мира-2022
15:41
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала календарь матчей чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Впервые в истории турнир пройдет в конце года из-за аномальных погодных условий. Матчи состоятся в семи городах.
21 ноября — 2 декабря 2022 года: матчи группового турнира, по четыре игры в день.
3 — 6 декабря: матчи 1/8 финала
9 — 10 декабря: четвертьфиналы
13 — 14 декабря: полуфиналы
17 декабря — матч за третье место
18 декабря — финал
? A big date for your diaries— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020
? The 2022 #WorldCup Opening Match pic.twitter.com/8Q6EvbAbwD
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