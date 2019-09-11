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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Определились все участники 2-го этапа отбора ЧМ-2022 в Африке

00:22

Состоялись последние ответные матчи 1-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке. По их итогам определились все участники следующего этапа.

Во 2-м раунде к 26 лучшим командам рейтинга КАФ примкнут 14 победителей 1-го этапа. 40 сборных поделятся на 10 групп, в третий этап выйдет по одной команде из каждой группы.

В 3-м раунде 10 сборных поделятся на пары и проведут по два матча, победители противостояний сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.

Во второй раунд пробились: Эфиопия, Зимбабве, Намибия, Танзания, Джибути, Малави, Ангола, Либерия, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Того, Судан, Руанда.

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