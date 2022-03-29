Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» решение ФИФА исключить сборную России из стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

— Олег Иванович, как вы отнеслись к решению ФИФА исключить сборную России из стыковых матчей?

— Как к проявлению величайшего неуважения к футболу, в котором всегда все решается только в честной борьбе на поле. Вот представьте, Александр, что вы вышли на игру, протянули руку для приветствия, а в ответ соперник наносит удар ниже пояса. Что касается больших чиновников, которые принимали это решение, то это остается на их совести. Ведь ни в одном из документов ФИФА и УЕФА вы не найдете того, что стало бы основанием для отстранения нас от участия в международных турнирах и стыковых матчах. И те, кто принял это решение, сами заявляли, что футбол не зависим ни от каких политических ситуаций. А сейчас вдруг об этом почему-то забыли.

Напомним, что 28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 2022 года сборная России должна была сыграть с командой Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией, которая в другом полуфинальном матче победила Чехию (1:0).