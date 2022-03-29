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«Смахивает на картежное шулерство в электричках». Романцев — об отказе сборной Польши играть с Россией

Романцев прокомментировал отказ сборной Польши играть с командой России в стыковом матче ЧМ-2022
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» отказ сборной Польши играть с командой России в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

— По-мужски ли поступила федерация Польши, отказавшаяся играть с Россией?

— Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звездных игроков, отказалась от честной борьбы, а пошла по пути закулисных комбинаций и интриг. Ведь они могли бы провести матч с нами на нейтральном поле и выяснить, кто больше достоин путевки на чемпионат мира. Но зачем искушать судьбу, когда можно словчить и, как говорят в народе, «проскочить на дурака»? Значит, просто боялись. Вот почему с этого момента для меня сборной Польши с Левандовски больше не существует. И то, как эта компания повела себя, смахивает на картежное шулерство в электричках, где для выигрыша хороши любые средства.

Роберт Левандовски. «Сборной Польши с Левандовски для меня больше не существует!» Романцев — об отстранении России, Карпине и судействе

Напомним, что 28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 2022 года сборная России должна была сыграть с командой Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией, которая в другом полуфинальном матче победила Чехию (1:0).

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Олег Романцев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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