Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» отказ сборной Польши играть с командой России в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

— По-мужски ли поступила федерация Польши, отказавшаяся играть с Россией?

— Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звездных игроков, отказалась от честной борьбы, а пошла по пути закулисных комбинаций и интриг. Ведь они могли бы провести матч с нами на нейтральном поле и выяснить, кто больше достоин путевки на чемпионат мира. Но зачем искушать судьбу, когда можно словчить и, как говорят в народе, «проскочить на дурака»? Значит, просто боялись. Вот почему с этого момента для меня сборной Польши с Левандовски больше не существует. И то, как эта компания повела себя, смахивает на картежное шулерство в электричках, где для выигрыша хороши любые средства.

Напомним, что 28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

В полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 2022 года сборная России должна была сыграть с командой Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией, которая в другом полуфинальном матче победила Чехию (1:0).