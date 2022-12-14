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Николаев заявил, что Орсато не сомневался при назначении пенальти в ворота Хорватии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о назначении пенальти в ворота сборной Хорватии полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре против национальной команды Аргентины (0:3).

«Действительно, мнения по поводу назначения пенальти в ворота сборной Хорватии разделились, причем 50 на 50. Момент действительно спорный и сложный, это не черное и белое. Кто-то видит, что нападающий сам влетает во вратаря, для кого-то голкипер делает движение и не играет в мяч, а в игрока. Но мне ближе позиция Орсато, который видел эпизод в динамике, у него не было сомнения в решении назначить пенальти. Поэтому, его все-таки можно поддержать. Не стал бы говорить, что гол с пенальти был определяющим, а хорваты после него развалились. Национальная команда Хорватии на этом чемпионате несколько раз проигрывала, но по ходу матча отыгрывалась и в итоге побеждала. Поэтому сборная Аргентина была к этому готова. Думаю, что хорватов деморализовал второй гол, такие ошибки в обороне не логичны», — приводит слова Николаева Metaratings.ru.

13 декабря сборная Аргентины обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022.

14 декабря, сборная Франции сыграет с Марокко за выход в финал чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22.00 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolaev-orsato-videl-epizod-v-dinamike-i-ne-somnevalsya-pri-naznachenii-penalti-v-vorota-khorvatii-1438969/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Алексей Николаев
2
4
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