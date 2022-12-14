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Алексей Николаев: «Считаю, что Даниэль Орсато заслужил судить финал ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что главный судья полуфинала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0) Даниэль Орсато должен работать на финале турнира в Катаре.

«Кто достоин из судей отработать в финале чемпионата мира? У меня был один кандидат еще в начале турнира — это Даниэле Орсато. Он заслуживает эту игру, сборной Италии как раз не было на мундиале. Но, как показывает практика, прогнозы — это дело неблагодарное, и этот чемпионат мира нам это доказал. Очень много стран, которые мы видели в финальных матчах, уже поехали домой. Не думаю, что Орсато будет судить финал, потому что вчера он работал на полуфинале. Но он доказал работой свой высокий класс в очередной раз», — приводит слова Николаева Metaratings.ru.

Сборная Аргентины, победившая Хорватию, встретится в финале ЧМ-2022 с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikolaev-moim-kandidatom-na-rabotu-v-finale-eshche-v-nachale-chempionata-mira-byl-daniele-orsato-1438981/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Алексей Николаев
ФИФА
4
2
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