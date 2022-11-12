Неймар уверен, что чемпионат мира-2022 будет ярче, чем предыдущие

Нападающий сборной Бразилии Неймар признался, что мечтает выиграть чемпионат мира-2022.

«С детства я мечтал выиграть чемпионат мира. Я представлял, что держу этот трофей, и у меня есть еще одна возможность попытаться сделать это в Катаре. Надеюсь, в конце я улыбнусь. На чемпионате мира быть фаворитом не значит побеждать. Проигрывать в футболе никогда не бывает легко, но на чемпионате мира это еще хуже.

Вот почему нужно хорошо подготовиться, быть на 100 процентов готовым физически и морально. Подготовка к этому чемпионату мира идет лучше, чем обычно, потому что она приходится на середину сезона, когда игроки в лучшей физической форме. Игроки могут устать к концу сезона, поэтому я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким», — цитирует 101 Great Goals Неймара.

По мнению бразильца, сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии являются фаворитами на победу в чемпионате мира.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В групповом турнире сборная Бразилии сыграет против Сербии, Камеруна и Швейцарии.