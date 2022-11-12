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12 ноября, 01:32

Неймар уверен, что чемпионат мира-2022 будет ярче, чем предыдущие

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Бразилии Неймар признался, что мечтает выиграть чемпионат мира-2022.

«С детства я мечтал выиграть чемпионат мира. Я представлял, что держу этот трофей, и у меня есть еще одна возможность попытаться сделать это в Катаре. Надеюсь, в конце я улыбнусь. На чемпионате мира быть фаворитом не значит побеждать. Проигрывать в футболе никогда не бывает легко, но на чемпионате мира это еще хуже.

Вот почему нужно хорошо подготовиться, быть на 100 процентов готовым физически и морально. Подготовка к этому чемпионату мира идет лучше, чем обычно, потому что она приходится на середину сезона, когда игроки в лучшей физической форме. Игроки могут устать к концу сезона, поэтому я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким», — цитирует 101 Great Goals Неймара.

По мнению бразильца, сборные Франции, Аргентины, Германии, Англии и Бельгии являются фаворитами на победу в чемпионате мира.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В групповом турнире сборная Бразилии сыграет против Сербии, Камеруна и Швейцарии.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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