Неймар пропустит матч сборной Бразилии против Камеруна на чемпионате мира-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Камеруна.

«У Неймара был приступ повышенной температуры, который сейчас находится под контролем, и это не мешает процессу восстановления его лодыжки», — говорится в сообщении на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира ЧМ.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Матч Камерун — Бразилия состоится 2 декабря и начнется в 22.00 (мск).