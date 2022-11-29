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Сегодня, 19:05

Неймар пропустит матч сборной Бразилии против Камеруна на чемпионате мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против команды Камеруна.

«У Неймара был приступ повышенной температуры, который сейчас находится под контролем, и это не мешает процессу восстановления его лодыжки», — говорится в сообщении на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Неймар получил растяжение правой лодыжки во втором тайме матча против Сербии (2:0) и пропустит два оставшихся матча группового турнира ЧМ.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

Матч Камерун — Бразилия состоится 2 декабря и начнется в 22.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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