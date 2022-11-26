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Невилл разочарован отсутствием Фодена в старте Англии на матч с США

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об отсутствии полузащитника Фила Фодена в стартовом составе сборной Англии на матч с США (0:0). Он признался, что был очень разочарован, не увидев его в старте, так как он очень талантливый игрок.

«Меня разрывает изнутри, но я очень уважаю Гарета Саутгейта. Он добился гораздо большего, чем любой другой тренер сборной со времен сэра Альфа Рэмси, однако в команде есть парочка талантливых игроков, которые сидят на скамейке — это Трент Александер-Арнольд и Фил Фоден», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.

Гари Невилл
Сборная Англии по футболу
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