Непомнящий объяснил поражение Камеруна от Швейцарии на ЧМ-2022

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал поражение камерунцев от Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:1).

«Мне кажется, что первый тайм шел по сценарию камерунцев, они сумели затормозить игру, но забить не получилось. Во втором тайме быстро пропустили гол, не смогли перестроиться, а нужно было создавать больше давления. Такое ощущение, что они играли на максимальных усилиях. По персоналиям предпочтений у меня никаких нет, игра равных соперников, но швейцарцы были ближе к победе», — сказал Непомнящий «СЭ».

Швейцария набрала 3 очка в группе G. У Камерун — 0.

28 ноября Швейцария сыграет с Бразилией, а Камерун встретится с Сербией.