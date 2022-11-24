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Сегодня, 15:15

Непомнящий объяснил поражение Камеруна от Швейцарии на ЧМ-2022

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал поражение камерунцев от Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре (0:1).

«Мне кажется, что первый тайм шел по сценарию камерунцев, они сумели затормозить игру, но забить не получилось. Во втором тайме быстро пропустили гол, не смогли перестроиться, а нужно было создавать больше давления. Такое ощущение, что они играли на максимальных усилиях. По персоналиям предпочтений у меня никаких нет, игра равных соперников, но швейцарцы были ближе к победе», — сказал Непомнящий «СЭ».

Швейцария набрала 3 очка в группе G. У Камерун — 0.

28 ноября Швейцария сыграет с Бразилией, а Камерун встретится с Сербией.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
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27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
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Обе забьют - да

18%

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Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

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2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Валерий Непомнящий
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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