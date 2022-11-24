Феликс — о голе в ворота Ганы: «Я с детства мечтал забить в первой своей игре на чемпионате мира»

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал победу над Ганой (3:2) в первом туре группы Н чемпионата мира-2022.

23-летний футболист отметился голом в этой игре. Он забил в своем первом матче на чемпионате мира.

«Гол был шикарным, один из лучших моментов в моей карьере. Это была мечта — в первой игре на чемпионате мира сразу же забить гол. Мечтали об этом с детства», — приводит слова Феликса Marca.

О победе над африканской командой форвард сказал, что это принесло Португалии больше уверенности для предстоящих игр и больше душевного спокойствия.

Португалия набрала 3 очка и занимает первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Кореи и Уругвая сыграли вничью (0:0) и набрали по 1 очку.

В следующим туре португальцы 28 ноября сыграет против Уругвая, а Гана в этот же день встретится со сборной Южной Кореи.