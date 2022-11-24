Криштиану Роналду — о победе над Ганой: «Это лишь первый шаг!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы над Ганой (3:2) на ЧМ-2022.

«Очень важная победа в первом матче на чемпионате мира, но пока мы еще ничего не выиграли! Это лишь первый шаг!

Мы остаемся сосредоточенными на достижении наших целей. Вперед, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.

Роналду стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира по футболу. Кроме того, португалец присоединился к рекордсменам по числу участий в чемпионатах мира.

Португальцы во втором туре сыграют 28 ноября со сборной Уругвая, а команда Ганы в тот же день проведет матч против сборной Кореи.