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Нападающий сборной Дании Корнелиус: «Мы играли очень хорошо на протяжении многих лет, но мы не смогли на этом турнире»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус поделился эмоциями после завершения матча группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (0:1).

— Последний год ваша команда играла замечательно на Евро и вся Европа влюбилась в вашу команду. Дания обыгрывала Россию 4:1. Что случилось сегодня и вообще на турнире?

— Нельзя сказать, что победа основывается на результатах, которые у тебя были в прошлом. Каждый матч — новая игра. Нам не удалось набрать очки и победить. Не знаю, почему. Мы играли очень хорошо на протяжении многих лет, но мы не смогли на этом турнире.

— Есть ли объяснение этому?

— Нет, нет объяснения. Это футбол.

Сборная Дании, полуфиналист Евро-2020, завершила выступление на чемпионате мира, заняв последнее место в группе (1 очко).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Андреас Корнелиус
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Дании по футболу
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