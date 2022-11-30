Рэшфорд — первый игрок «Манчестер Юнайтед» с 3 голами на ЧМ со времен Чарльтона в 1966 году

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил два гола в ворота Уэльса (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Теперь на счету форварда «МЮ» три гола на этом турнире. Таким образом, Рэшфорд стал первым игроком манкунианцев с 1966 года, кто трижды отличился на крупном международном турнире (ЧМ или Евро).

Тогда на ЧМ-1966 в составе англичан три гола забил легендарный форвард «МЮ» Бобби Чарльтон.