Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 06:17

Рэшфорд — первый игрок «Манчестер Юнайтед» с 3 голами на ЧМ со времен Чарльтона в 1966 году

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил два гола в ворота Уэльса (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Теперь на счету форварда «МЮ» три гола на этом турнире. Таким образом, Рэшфорд стал первым игроком манкунианцев с 1966 года, кто трижды отличился на крупном международном турнире (ЧМ или Евро).

Тогда на ЧМ-1966 в составе англичан три гола забил легендарный форвард «МЮ» Бобби Чарльтон.

Бобби Чарльтон
Маркус Рэшфорд
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
0
Читайте также
«Волосы бога». Роналду требует записать гол Уругваю на него, ФИФА — против
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
Участники рынка недвижимости предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в России
Молл да дорог: в России может закрыться каждый второй торговый центр
Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев
Как отметить День матери
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Тебас: «То, как присуждался ЧМ-2022 в Катаре и как менялись даты проведения — это настоящий скандал»
Сборная Бразилии сыграет резервным составом против Камеруна на ЧМ-2022
Дембеле и Жиру не выйдут в стартовом составе сборной Франции на матч ЧМ-2022 против Туниса. Камавинга сыграет в защите
Беллингем назвал блестящим исполнение штрафного Рэшфордом в матче с Уэльсом
Тренер сборной Уэльса объяснил, почему заменил Бэйла в матче с Англией
Рэшфорд посвятил гол в ворота Уэльса своему умершему от рака другу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Бразилии сыграет резервным составом против Камеруна на ЧМ-2022

Тебас: «То, как присуждался ЧМ-2022 в Катаре и как менялись даты проведения — это настоящий скандал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости