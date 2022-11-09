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Сегодня, 11:39

Бензема не сыграет за «Реал» в 2022 году и может пропустить первый матч ЧМ-2022

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Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит игру против «Кадиса» в 14-м туре ла лиги, сообщает L'Equipe. 34-летний француз не поможет мадридскому клубу в последних трех матчах в 2022 году.

По информации издания Get French Football News, форвард не успеет восстановиться к первому матчу сборной Франции на ЧМ-2022 с Австралией (22 ноября).

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

В текущем сезоне французский форвард принял участие в 12 матчах за «Реал» , забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Карим Бензема
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ФК Кадис
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