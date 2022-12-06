Винисиус: «Я надеюсь, мы сможем танцевать до финала ЧМ-2022»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор подвел итоги матча команды против Кореи (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Винисиус впервые забил на чемпионатах мира.

«Это нормально, со временем мы прибавляем. С каждой игрой становимся все более уверенными и сыгранными. Сегодня мы играли против команды, которая дает пространство, а когда нам дают пространство, сопернику приходится очень сложно. У нас есть много ходов и личностей, чтобы провести отличный матч.

Я надеюсь, что мы сможем продолжать танцевать до самого финала. И крепко обнимем Пеле, которому сейчас нужны силы. Мы можем стать чемпионами ради него», — приводит слова Винисиуса Globo Esporte.

Сборная Бразилии в четвертьфинале турнира в Катаре сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря и начнется — в 18.00 мск.