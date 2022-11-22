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Сегодня, 08:19

Депай об уходе из «Барселоны»: «Не хочу думать об этом, я наслаждаюсь чемпионатом мира»

Депай ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»
Руслан Минаев
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Нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал информацию о своем будущем в каталонском клубе.

«Не знаю, что будет после чемпионата мира. Я восстановился после травмы и наслаждаюсь ЧМ-2022. Не хочу думать о прошлом. И также не хочу заглядывать дальше, чем этот турнир», — приводит слова Депая инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать форварда за 5 миллионов евро.

Контракт Депая с каталонцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за клуб и забил 1 гол.

Мемфис Депай
ФК Барселона
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