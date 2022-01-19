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Сегодня, 13:15

Началась продажа билетов на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре

Иван Торопцев
Корреспондент
Стадион в Дохе (Катар).
Фото AFP

Стартовал первый этап продажи билетов на матчи ЧМ-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба ФИФА.

Первый этап продаж будет длиться до 8 февраля. В этот период болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на официальном сайте ФИФА, при этом не имеет значения, в какой день этапа болельщик оставит свою заявку. В случае если число заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределены методом случайной жеребьевки.

Билеты на матчи групповой стадии для иностранных болельщиков стоят от 250 до 800 катарских риалов (от 69 до 220 долларов), для местных болельщиков — 40 риалов (11 долларов). Билет на финальный матч для местных болельщиков стоит 750 риалов (206 долларов), для иностранных болельщиков стоимость билета — от 2200 до 5850 риалов (от 604 долларов до 1,6 тысячи долларов).

Второй этап продаж пройдет до жеребьевки чемпионата мира, которая запланирована на 1 апреля. У болельщиков будет возможность приобрести билеты в порядке живой очереди. Дальнейшие этапы продаж состоятся после жеребьевки турнира.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/applications-open-for-fifa-world-cup-qatar-2022-tickets
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Чемпионат мира по футболу
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