На стадионах ЧМ-2022 будут поддерживать температуру на уровне 20 градусов.

Инновационные технологии охлаждения, на стадионах Чемпионата мира FIFA 2022 в Катаре позволят поддерживать температуру внутри арен на уровне двадцати градусов Цельсия круглый год.

С 14 сентября в Катаре в централизованном формате проходят матчи азиатской Лиги чемпионов, большую часть которых принимают три уже построенных стадиона ЧМ-2022 — «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа». В сентябре температура в Катаре может подниматься до сорока градусов, но внутри арен, благодаря технологии, она остается комфортной. Игроки иранского «Персиполиса» на скамейке запасных во время матча с катарским «Аль-Саддом», возглавляемым Хави, согревались пледами — фото со стадиона «Эдьюкейшн Сити».

Применение систем охлаждения стадионов была частью заявки Катара на организацию Чемпионата мира FIFA, и работа над технологией началась в 2010 году. Разработку вели Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 совместно с Инженерным колледжем Университета Катара. Архитектура и спецификация систем охлаждения для каждого стадиона своя. Учитываются особенности конструкции арен, используется рециркуляция охлаждаемого воздуха, и все системы спроектированы с соблюдением стандартов устойчивого развития и энергосбережения. Чтобы создать комфортную для болельщиков и зрителей температуру внутри чаши, системы охлаждения активируют за два часа до начала.

Матчи западной зоны азиатской Лиги чемпионов проходят в Катаре с 14 сентября по 3 октября. За место в финале с победителем восточной зоны АФК поборются «Ан-Наср» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, «Пахтакор» из Узбекистана и иранский «Персеполис», которые продолжают участие в турнире и вышли в четвертьфинал.

Чемпионат мира FIFA 2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.