На матче Хорватия — Россия ожидается 400 российских болельщиков
На матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии ожидается 400 российских болельщиков, сообщает официальный сайт РФС.
Чартер с болельщиками из России прибудет в Сплит в день встречи.
Всего на игре будут присутствовать 32 тысячи зрителей.
Матч состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.
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